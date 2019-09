Adriatic Ionian Youth games: sedici nazioni in corsa per l'integrazione. Il programma

Il Palaprometeo ospita dal 27 al 29 novembre 16 nazioni, 1000 giovani atleti, 3 giorni di sport, festa, musica ed eventi. Per la terza volta ad Ancona, potenziati e inquadrati in un progetto europeo – A.NI.M.US Adriatic IoNIan GaMes for Social InclUSion – che ne definisce prerogative e obiettivi a largo raggio, tornano ad Ancona gli Adriatic Ionian Youth games. Al via quindi il primo torneo macro-regionale con un occhio all’equilibrio di genere, incarna una competizione sportiva inclusiva originale tra i giovani potenziali atleti delle macro regioni dell’UE, oltre quella Adriatico Ionica, quella Baltica e Danubiana. L’evento sportivo, al quale parteciperanno i giovani provenienti dai 16 Paesi coinvolti, con l’obiettivo di abbattere le barriere sociali e culturali, metterà in risalto la dimensione collaborativa dello sport e contribuirà a rafforzare la cooperazione territoriale e il processo di integrazione sociale nelle e tra le Regioni europee coinvolte.

Il programma:

27 settembre

H. 8.00 – 16.00 Arrivo delle delegazioni internazionali/ Delegations arrival and accomodation

H. 17.30 sfilata degli atleti – athletes parade

H. 19.00 Cerimonia di inaugurazione ANIMUS Youth Games, saluti istituzionali e spettacolo di apertura – ANIMUS Youth Games opening ceremony and institutional greetings and entrateninment

28 settembre

H 9.00 – 17.00 Gare ANIMUS: fase eliminatoria/ANIMUS competitions: eliminatory rounds

H. 10.30 – Saluto alle delegazioni del sindaco Valeria Mancinelli/Greetings to delegations by the Mayor Valeria Mancinelli, Sala Giunta del Comune di Ancona, Largo XXIV maggio 1

H. 10.30 – 12.30 Pòlisport-Le città europee per lo sport senza barriere/Pòlisport- European Cities for sport without barriers (Info-Edu ANIMUS, sala Museo Omero, Mole Vanvitelliana

H. 14-18.30 Seminario per le scuole e docenti “eTwinning per ANIMUS”/Seminar for schools and teachers ” eTwinning for ANIMUS” (Ex-Sala Consiliare del Comune di Ancona, largo XXIV maggio 1)

29 Settembre

H. 9.00 -17.00 Gare: fasi finali/Competitions: final rounds

H. 17.00-19.00 Infoday AI-NURECC: Europa, sport e impresa per tutti nella Regione Europea Adriatica e Ionica – Let’s play together! Youth Games Village, Piazza Cavour, Ancona

AI-NURECC Infoday: Europe, Sport, Enterprise for All in the Adriatic and Ionian European Region-Let’s play together! Villaggio Youth Games, Piazza Cavour, Ancona

H. 18.30 – Premiazioni degli atleti/Athletes awarding, Youth Games Village, Piazza Cavour, Ancona

H. 21.30 -24.00 – Cerimonia finale e spettacoli/Closing Ceremony and entertainements, Youth Games Village, Piazza Cavour, Ancona

30 settembre

H. 9.00-17.30 Partenza delle delegazioni/Departure of delegations

STAND DISPONIBILI PRESSO IL VILLAGGIO YOUTH GAMES (dal 27 al 29 settembre)

INFORMATION BOOTS AT THE YOUTH GAMES VILLAGE (27.29 September)