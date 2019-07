Acusmatiq festival: il programma della kermesse elettronica

Acusmatiq approda al quattordicesimo capitolo della sua storia, affermandosi come uno dei più longevi festival nazionali nell’ambito della musica elettronica ed elettroacustica. L’evento avrà luogo venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto nella cornice della Mole Vanvitelliana di Ancona. Tre giorni densi di eventi che ribadiscono come Acusmatiq sia una realtà in perenne evoluzione, il cui obiettivo rimane quello di raccontare in maniera trasversale e libera i possibili rapporti tra musica arte e tecnologia, mettendo a confronto gli strumenti e le estetiche del presente con quelle del passato e quelle del futuro ed evidenziando il contributo del territorio in cui nasce il festival dato all’evoluzione della tecnologia musicale.

Il programma:

VENERDÌ 2 AGOSTO

Magazzino tabacchi, ore 19: Inaugurazione mostra: RITMI AUTOMATICI MARCHIGIANI. Batterie elettroniche vintage, rare e rarissime provenienti dalle Marche in collaborazione con Museo del Synth MarchigianoCorte Mole ore 21,30. Ingresso a pagamento € 8,00

PLASTER Live set h 21.00

WRAETLIC (aka ALEX SMOKE) Live a/v set H 22.00

TIM EXILE Live a/v set h23.00

TALES djset pre e post concerti al Lazzabaretto. Ingresso gratuito

SABATO 3 AGOSTO

Magazzino Tabacchi ore 17,30: Incontro/seminario dal titolo La batteria elettronica Italiana. Un viaggio attraverso la storia delle drum machines nazionali di ieri e di oggi. Aldo Paci e Giuseppe Censori “La genesi della Eko Computerythm”, la prima batteria elettronica programmabile della storia (1972) presentata dalla voce dei progettisti. Davide Mancini “UNO DRUM”, il progettista presenta la più recente drum machine prodotta in Italia. Prof. Enrico Cosimi “La sintesi perscussiva" workshop. In collaborazione con il Museo del Synth Marchigiano. Abbonamento alla Corte Mole per entrambe le serate € 15,00. Corte Mole, concerti. Ingresso a pagamento € 10,00.

Aldo Paci e Giuseppe Censori “La genesi della Eko Computerythm”, la prima batteria elettronica programmabile della storia (1972) presentata dalla voce dei progettisti. Davide Mancini “UNO DRUM”, il progettista presenta la più recente drum machine prodotta in Italia. Prof. Enrico Cosimi “La sintesi perscussiva" workshop. In collaborazione con il Museo del Synth Marchigiano. Abbonamento alla Corte Mole per entrambe le serate € 15,00. Corte Mole, concerti. Ingresso a pagamento € 10,00. Ore 21 MACCHINENOSTRE Live Warm up

Ore 21.30 OVAL Live a/v set

Ore 23.30 GRISCHA LICHTENBERGER Live a/v set

JORGEN THORWALD Live a/v set h 23.30

REDD dj set pre e post concerti ingresso gratuito al Lazzabaretto.

DOMENICA 4 AGOSTO