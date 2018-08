Acqua sopra, acqua sotto: i mega burrattini invadono l'area archeologica

Venerdì 10 agosto alle ore 21.30 presso l’area archeologica di Marina di Montemarciano al via lo spettacolo di teatro per bambini e un’occasione per il divertimento di tutta la famiglia dal titolo Acqua sopra acqua sotto. Il Teatro alla Panna di Senigallia metterà in scena la storia che racconta le avventure di Ugo il burattino, costretto ad abbandonare la vita di sempre e a cercare fortuna navigando. Ma la sua barchetta verrà affondata e Ugo farà la conoscenza dell’irascibile capitano Scamorza. Lo spettacolo è caratterizzato dall’uso, assieme ai burattini, di personaggi così grandi da uscire dal teatrino.



L’evento è ad ingresso libero ed è organizzato dal Comune di Montemarciano, assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pirata, nell’ambito delle manifestazioni estive.