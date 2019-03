Acqua bene comune: il convegno per trovare soluzioni eco-sostenibili entro il 2030

Il polo universitario Monte Dago di Ancona diventa teatro di un convegno che si tiene il 26 marzo alle 15 dal titolo Acqua bene comune, soluzioni eco-sostenibili ed universali entro il 2030. L'evento è gratuito e aperto a tutti.

Ecco il programma organizzato in collaborazione con CVM:

Ore 15: apertura dei lavori e coordinamento della giornalista Maria Itri, giornalista di Rai 3.

Saluti istituzionali del dott. Antonio Mastrovincenzo, presidente dell'assemblea legislativa della Ragione Marche; e del Professor Sauro Longhi, magnifico rettore dell'Università politecnica delle Marche.

Relatori:

- S.Ecc. Zenebu Tadesse, ambasciatore Etiope in Italia La centralità delle risorse idriche nella trasformazione dell’Etiopia in Paese a sviluppo intermedio

- Prof. Ing. Francesco Fatone, PhD, Università Politecnica delle Marche, “Il ruolo di UNIVPM nelle azioni di innovazione Horizon2020 per la sostenibilità idrica e il supporto alle politiche Europee”

- AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) (*), “Il ruolo della Cooperazione Italiana per i Servizi di Base, tra pubblico e privato”

- Ing. Anna Rubert – Cooperante “l'ingegnere cooperante: dove, come e perché iniziare.... e continuare”



Coffee break

- Dott. Sergio Fabiani, Presidente AAto5 e Provincia di Ascoli “l’impatto dei fenomeni sismici sugli acquedotti marchigiani”

- Dott. Attilio Ascani, Coordinatore Progetti Italia CVM, “Acqua, igiene e sanità per tutti: 40 anni di impegno”

- Dott.ssa Graziella Pagliaretta, ECOELPIDIENSE, “Qualità dell’acqua e qualità della vita: l’esperienza in Africa con CVM”

- Dott.ssa Paola Togni, GRUPPO TOGNI spa, “Acqua: motore di sviluppo per l'economia sul territorio”.