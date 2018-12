Mercatini ed accensione dell'albero, la città si prepara: manca poco alla festa

CASTELBELLINO - Al via sabato, per il ponte dell'Immacolata, le iniziative di "Castelbellino - il Paese dell'Albero". Sono quasi un centinaio le bancarelle pronte ad invadere Castelbellino per il tradizionale appuntamento con i Mercatini Natalizi che si svolgeranno l'8 e 9 nella frazione di Stazione e il 16 dicembre nel capoluogo. La kermesse organizzata dalla Pro loco in collaborazione con la Banda musicale e il Circolo I Maggio ed il patrocinio del Comune, quest'anno vede anche un'altra novità: l'8 e il 9, nel centro abitato di Stazione, ci sarà anche la prima edizione della Sagra della Polenta e della Cresciola di Polenta con le specialità gastronomiche ottenute tramite l'impiego di prodotti locali, a chilometro zero, disponibili dalle ore 11 negli appositi stand. Per tutti gli amanti dei sapori della cucina tradizionale, sarà possibile usufruire delle sale di ristorazione riscaldate e al coperto, con possibilità di cibo da asporto.

La festa si aprirà alle 9, con l'apertura dei mercatini hobbistici aventi a tema il Natale e degli stand gastronomici, il concerto con musica natalizia per zampogne (ore 11.30), animazione itinerante della banda di Castelbellino (ore 16) , eventi all'esterno del Palasport dalle ore 15,30 con Marameo nel Paese dell'Albero, spazio dedicato ai bambini con giochi, laboratori e intrattenimento. Alle ore 18, il corteo della banda e delle zampogne traghetterà il pubblico verso il Palasport per la cerimonia d'accensione del grande Albero luminoso con i fuochi d'artificio. L’ora X scatterà alle 18.30 quando il grande abete verde, disteso lungo il fianco della collina del paese, illuminerà la vallata portando con sé la magia dell’atmosfera natalizia. Costituito da 73 neon perimetrali e realizzato con un dislivello di quota, dalla punta al fondovalle, di 134 metri, l’Albero si sviluppa lungo il versante per 434 metri con una superficie di 21360 metri quadri e 7000 metri di cavi di alimentazione.

Il 9 dicembre tornano i Mercatini Natalizi e gli stand della Sagra della Polenta e della Cresciola di polenta per il bis a Castelbellino Stazione, con apertura dalle 9 alle 22. La giornata sarà allietata dal raduno delle bande nel paese dell'albero, con animazione itinerante e musica natalizia della banda musicale Chiaravalle e gruppo majorettes insieme a L'Esina di Moie. Dalle 15,30, all'esterno del Palasport, tornano anche gli intrattenimenti dedicati a i più piccoli con Marameo nel Paese dell'Albero.

Il 16 dicembre la festa si sposterà nel centro storico di Castelbellino, nel capoluogo, per l'evento Il Mercatino dei Sogni e il Villaggio di Natale.