L'Accademia 56 inaugura la sua nuova sede

Domenica 15 settembre 2019 alle ore 17 si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Accademia56, presso i locali di via Tombesi 8, quartiere Brecce Bianche.

Dopo il rituale del taglio del nastro e il brindisi beneaugurante, i docenti di Accademia56 saranno a disposizione dei presenti per illustrare i vari corsi e laboratori che si terranno a partire dal 16 settembre. Alle 19.30 sarà possibile assistere ad uno spettacolo di improvvisazione teatrale a cura dell’associazione Teatro Terra di Nessuno e, al termine, la festa si sposterà al Raval Family Village al Festival Primo Piano per il concerto di Radici nel cemento. Accademia56 è una realtà di formazione alle arti sceniche, che si è presentata alla città di Ancona nel marzo 2016. Deve la sua esistenza ai comuni sforzi dell’associazione Teatro Terra di Nessuno – Scuola Nazionale d’Improvvisazione Teatrale e dell’associazione Teatro Elliot – Associazione Arti Performative.

In questi anni di attività Accademia56 è riuscita a ritagliarsi il suo spazio in città e a diventare un punto di riferimento per quello che riguarda principalmente la formazione in ambito teatrale e cinematografico. Accademia56 ha inoltre collaborato con numerose realtà del territorio in iniziative importanti come il Festival KUM, il Festival Primo Piano, il Corto Dorico Film Festival, la mostra de La madonna Benois di Leonardo da Vinci e dell'Agorà - Sala Congressi per Città Creative dell'Unesco.