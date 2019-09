“A riveder le stelle”: al via il format innovativo del festival Pergolesi

Sabato 7 settembre alle ore 21 al parco Colle Celeste di Maiolati Spontini (in caso di pioggia, Teatro Spontini) l’appuntamento è con il debutto di un nuovo spettacolo concepito per offrire, assieme alla musica, un’esperienza unica e multisensoriale: il concerto “A riveder le stelle” è un format innovativo del Festival Pergolesi Spontini, con il pianoforte di Carlo Guaitoli, dove la musica condurrà in un percorso mozzafiato alla scoperta di astri e nebulose grazie alla partecipazione di Gianluca Masi, astrofisico e curatore scientifico del Planetario e Museo Astronomico di Roma.

Le più belle immagini e i segreti del cosmo si sveleranno in un percorso cronologico dal ‘700 ad oggi sulle note di celebri brani pianistici (di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven, Fryderyk Chopin, Johannes Brahms, Claude Debussy, Bill Evans), e nel racconto dei progressi scientifici con letture da Charles Messier, William Herschel, Giuseppe Piazzi, Angelo Secchi, Edwin Hubble, Penzias-Wilson. Al termine del concerto si terrà uno “star watching” tra le costellazioni in collaborazione con A.J.A. Associazione Jesina Astrofili.