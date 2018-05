A piccoli passi: a teatro per raccontare la voglia di crescere

Sabato 5 e domenica 6 maggio al teatrino del Piano va in scena alle 18.30 la rappresentazione per bambini dai 3 anni in avanti dal titolo A piccoli passi, voglio diventare grande. Lo spettacolo è con Nicoletta Briganti, Lino Terra e Natascia Zanni per la regia di Lino Terra. Si racconta la volontà a tutti i costi di diventare grandi o essere più grandi di quello che si è, inoltre si ripercorre il viaggio che porta all'età adulta e le relative difficoltà.

Ingresso 4 euro. Per informazioni: 071 82805.