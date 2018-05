A lezione di video making:  con Ware en valse al Med store

Fotografia, registrazione, post-produzione. A lezione di video making con iPhone insieme a Ware en Valse, il trio formato da Nikola Brunelli, Giuseppe Puocci e Marco Mondaini, tre ragazzi marchigiani diventati famosi sul web grazie ai loro video dal carattere satirico che raggiungono le oltre 16 milioni di visualizzazioni e le diverse collaborazioni con i più importanti influencer del momento. Pringles, Universal, Lovoo sono solo alcuni dei brand che si interessano al trio per pubblicizzare i propri prodotti. Sabato 26 maggio, grazie alla collaborazione con Med Store, tappa unica ad Ancona del corso di formazione su come diventare video maker nell’era del mobile e sfruttare tutte le potenzialità di iPhone, dei migliori accessori hi-tech e dell’app gratuita iMovie in fase di post-produzione, tenuto dal trio Ware en Valse. Il video è oggi il mezzo più immediato e ideale per raccontare una storia, trasmettere un messaggio, promuovere un prodotto o un servizio e raggiungere milioni di persone attraverso il web, le tv e i canali social. Insieme a Ware en Valse scoprirai come realizzare un video professionale con iPhone e le applicazioni giuste per ottenere un ottimo risultato.

Che siate una mente creativa piena d’idee o professionisti con la necessità di creare video per promuovere attività o prodotti, questo corso vi fornirà le basi idonee per iniziare a creare i vostri corti.

L’obiettivo del corso è imparare a ideare, filmare e montare video di ogni genere comunicando efficacemente attraverso il linguaggio video e padroneggiando le fasi di montaggio attraverso l’uso dell’app gratuita iMovie. La pratica e l’esperienza acquisite potranno essere messe in pratica in campo professionale, ma anche impiegate anche per lo sviluppo e la realizzazione di cortometraggi individuali.



Chi sono i docent: i"Ware en Valse è un progetto di Produzione Video che nasce nel 2015 da tre ragazzi marchigiani: Nikola Brunelli, Giuseppe Puocci e Marco Mondaini. Cresce sul web grazie ad una pagina Facebook che li porta in breve tempo a totalizzare circa 16 milioni di visualizzazioni e vanta collaborazioni con i più importanti “influencer” del momento. A fine 2016 i loro video dal carattere satirico attirano l’attenzione della nota Agenzia di Comunicazione “NetAddiction” con cui i tre ragazzi iniziano a collaborare. Pringles, Universal, Lovoo sono solo alcuni dei brand che si interessano al trio per pubblicizzare i propri prodotti. A metà del 2017 inizia a svilupparsi anche l’aspetto di video produzione esterna al web: videoclip musicali, spot aziendali, documentari e cortometraggi che li porta anche a vincere vari premi come Miglior Cortometraggio al Longless Film Festival di Monza o la Miglior Sceneggiatura al 48h Film Project di Roma oltre alle Nomination come Miglior Regia e Miglior Film. ll corso durerà 8 ore, al prezzo di 79 euro anziché 99 euro. Come ci si iscrive: le iscrizioni sono aperte ed è possibile registrarsi al seguente link: http://administration.medstore.it/index.php/home/corsi/155 . Il corso è a numero chiuso, fino a un massimo di 20 partecipanti.





