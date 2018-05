Donne e imprenditorialità: gender gap e innovazione nel rapporto della Fondazione Merloni

Il 15 maggio alle ore 15.30, presso il Contamination Lab dell'Università Politecnica delle Marche, al via la presentazione del rapporto 2017 sull'Imprenditorialità nelle Marche, realizzata dalla Fondazione Aristide Merloni in collaborazione con il Centro per l'Innovazione e l'Imprenditorialità dell'Ateneo dorico. Il Rapporto sull'Imprenditorialità della Fondazione fa ogni anno il punto sulla nascita delle nuove imprese nella nostra regione, sulla vitalità del tessuto imprenditoriale marchigiano e sulla sua vocazione all'innovazione. La ricerca muove i suoi passi dal Global Entrepreneurship Monitor, la ricerca mondiale sull'imprenditorialità che per l'Italia vede attive proprio la Fondazione e l'Università Politecnica delle Marche.



Il Rapporto di quest'anno, dal titolo "Donne e Imprenditorialità", approfondirà in particolare la questione della presenza femminile nel mondo imprenditoriale marchigiano, anche alla luce dei risultati del GEM (il rapporto mondiale sull'imprenditorialità), che proprio lo scorso anno ha dedicato un focus specifico al tema del "Gender Gap". La Presentazione si svolge nell'ambito delle iniziative dello Your Future Festival, l'evento annuale che l'Università di Ancona dedica al confronto e alla contaminazione tra saperi.