Marzo Donna: mostre spettacoli per celebrare l'universo femminile

Tornano gli appuntamenti di Marzo Donna, con mostre, concerti, spettacoli, presentazioni di libri, poesie, incontri per conoscere le donne che hanno fatto la storia e per analizzare gli aspetti psicologici dell’universo femminile, dall’amore alla sessualità. Sono 12 gli appuntamenti della rassegna organizzata dal Comune di Falconara per celebrare la donna, presentati questa mattina dal sindaco Stefania Signorini, dal vicesindaco Yasmin Al Diry, dagli artisti e dai rappresentanti delle associazioni che hanno unito le forze per organizzare un cartellone ricco di iniziative e di spunti di riflessione. Si parte domani, venerdì primo marzo, alle 17.30 al Centro Pergoli con l’inaugurazione della mostra di pittura ‘Moirym: una donna fra immaginazione e liberà’ a cura dell’associazione Arti e Scienze Ipazia. L’esposizione resterà aperta anche sabato e domenica con orario 9.30-12.30 e 17.30-19.30. Venerdì 8 marzo alle 17 al Centro Pergoli a celebrare la giornata della donna sarà l’intrattenimento artistico «Volti di donna, tra musica, arte e danza» con musica e testi dell’istituto musicale Marini e della scuola Persichetti, con la conferenza della dottoressa Annalisa Trasatti dal titolo ‘Marina Abramovic. L’Arte è Vita’ e con l’anteprima fotografica di Arianna Moroni sul progetto ‘Ancona, che danza!’. A concludere l’appuntamento, la performance di danza di Federica Fulgenzi della Phyldance Company. Poesia e musica saranno gli ingredienti della serata del 12 marzo, sempre al Centro Pergoli, dalle 21 a mezzanotte, per l’incontro dal titolo ‘L’8 tutto l’anno (lotto tutto l’anno)’ a cura di Orietta Palanca. Sempre il Centro Pergoli, il 15 marzo alle 18, ospiterà la presentazione del libro ‘Le donne e il dolore’ e l’incontro con l’autrice Eleonora Giovannini. N

ella stessa giornata del 15 marzo, a partire dalle 19 al ristorante Anello D’Oro di via Leopardi, è previsto un incontro con il poeta Elvio Angeletti nell’ambito della rassegna ‘Emozioni al femminile – II edizione’. Sempre venerdì 15 marzo nella Sala Mercato prenderà il via la mostra collettiva di pittura ‘Universo donna: l’effimero e l’eterno’ a cura dell’associazione Arti e Scienze Ipazia. L’esposizione resterà aperta fino al 21 marzo con orario 9.30-12.30 e 16-19. Appuntamento con la storia domenica 17 marzo alle 18 al Centro Pergoli per ‘Regine guerriere – Donne che rovesciarono imperi’, incontro con la professoressa Daniela Paolini, storica, a cura di Ankon Cultura. Sabato 23 marzo alle 21 l’Auditorium Marini di via Marsala ospiterà invece la perfomance ‘In corpo rare’, parole e danza a cura di Laila Melappioni. E’ invece incentrato sugli aspetti psicologici l’incontro del 24 marzo alle 18 al Centro Pergoli dal titolo ‘Psicologia femminile – Falsi miti e realtà scientifica’ tenuto dalla dottoressa Giuliana Proietti, psicoterapeuta sessuologa, a cura di Ankon Cultura. Si prosegue venerdì 29 alle 18.30, sempre al Centro Pergoli, con lo psicoincontro ‘L’amore che vorrei. I molti modi di amare’ a cura delle dottoresse Katia Santarelli e Sara Santarelli. Sabato 30 marzo alle 15.30 nella palestra della scuola Mercantini è previsto un incontro di danza per mamme e figlie dal titolo ‘Io e te’, a cura di Laila Melappioni e Alessandra Suardi. Marzo Donna si conclude nell’ultimo giorno del mese, domenica 31 alle 21.15 l’Auditorium Marini di via Marsala ospita lo spettacolo ‘Donne…pianeti diversi’ messo in scena dall’associazione Koiné. «Per organizzare Marzo Donna abbiamo potuto contare sul contributo di tanti artisti e associazioni – è il commento del sindaco Stefania Signorini, primo sindaco donna di Falconara – che con le loro diverse professionalità non possono che arricchire la programmazione delle iniziative culturali. Sono sicura che i protagonisti del cartellone, molti dei quali sono donne, sapranno offrire nuovi spunti di riflessione». «Ringrazio tutte le donne che hanno messo in campo le proprie peculiarità per organizzare Marzo Donna – dice il vicesindaco Yasmin Al Diry –, un mese di eventi tra arte e scienza per celebrare la Donna, fonte inesauribile di forza e creatività».