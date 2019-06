70's pop festival: alla Mole undici band si esibiscono per lo IOM

Il 14 giugno al via il 70's pop festival, kermesse musicale dedicata ai favolosi anni Settanta che rivivono grazie alle undici band più note del panorama musicale anconetano e non solo. L'evento si svolge alla Mole dalle 21.15



Le maggiori tendenze musicali degli anni '70 faranno da colonna sonora ad un’imperdibile serata tra amici in cui, oltre ai miti di quell’epoca, si celebreranno temi importanti quali il volontariato, la solidarietà e la vita. L’incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione IOM Ancona Onlus che da oltre 30 anni si prende cura con professionalità e devozione dei malati oncologici e delle loro famiglie. Le prevendite sono disponibili al Caffè Giuliani e presso la sede dello Iom di Corso Mazzini 100, ad Ancona. L'ingresso ha il prezzo di 10 euro.

Ad esibirsi: Danny's group, the devils, ebony and ivory group, 60's experience, Henry's Claws, Leo Maculan trio, Moon shadow, Pyt band, Qut P.F.M, Slowvband eStill for tina.