58 sfumature di Pino: a Montecarotto arriva Pino Insegno

Il 7 novembre alle ore 21:15 al teatro comunale di Montecarotto al via lo spettacolo "58 sfumature di Pino" con lo showman Pino Insegno. Raccontarsi non per autocelebrarsi, ma per raccontare la quotidianità attraverso gli occhi di un uomo che fa della sua vita un film.

Uno spettacolo esilarante in cui si svela come la realtà si mischi spesso perfettamente alla finzione. Un viaggio tra i più famosi film, gli eccessi della televisione, le confusioni dei mass media raccontato in parallelo alla carriera di uno dei più grandi doppiatori del cinema italiano in tutte le sue sfumature. Biglietti da 18 euro.