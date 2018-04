Sul palco "456": la storia di una famiglia ai confini della realtà

Tre attori di talento in scena al teatro Sperimentale il 22 aprile con lo spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre dal titolo 456. In scena Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Carlo De Ruggieri, volti noti del piccolo e grande schermo per serie tv come Boris e film celebri con La Meglio Gioventù. 456 è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. E tuttavia occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà.

Il biglietto è acquistabile sul circuito Get Ticket a 15 euro o presso la biglietteria del Teatro delle Muse dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30, giovedì e venerdì anche dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Lunedì e domenica chiuso.