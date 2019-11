Monte Roberto, il 4 novembre Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate

Per la Giornata dell'Unità nazionale e forze armate, che sarà celebrata domenica 10 novembre a Monte Roberto e Pianello Vallesina, il Comune di Monte Roberto, insieme all'Istituto comprensivo "B.Gigli", ha promosso un concorso artistico per le classi quarte e quinte elementari. L'elaborato migliore, giudicato da una commissione esterna, sarà premiato in una cerimonia che si svolgerà in sala consiliare con la lettura della motivazione e la consegna di una borsa di studio di 200€.

La commissione composta dal signor Romano Ceci, in qualità dell'Associazione Reduci e Combattenti, e Luca Amici, allievo della scuola militare Nunziatella, aveva quale presidente il compianto Riccardo Ceccarelli. Il Comune di Monte Roberto ringrazia la famiglia e suo figlio Edoardo per la disponibilità data nel sostituire il padre: «Sarà sicuramente un momento toccante per tutti - afferma l'Amministrazione comunale - che ci consentirà di ricordare i nostri caduti e farci riflettere sulla parola Unità nazionale declinandola con un piccolo sforzo nella ricerca di una unità, partecipazione, spirito di servizio e armonia locale, valori fondanti di qualsiasi comunità» .