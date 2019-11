30 anni dalla parte dei bambini: il programma dell'iniziativa

Il 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'ex sala consiliare di Largo XXIV Maggio 1, ad Ancona, al via l'iniziativa "30 anni dalla parte dei bambini": una serie di eventi, che si snodano su diverse sedi e per più giorni, predisposti dall'Ufficio del Garante dell'infanzia delle Marche in co-organizzazione con gli assessorati alle Politiche

Educative e ai Servizi Sociali del Comune di Ancona.

Ecco il programma:

ORE 9:30 “La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1989-2019”. Relaziona la Dott.ssa Paola Guidi - Presidente Comitato Provinciale di Ancona per l'UNICEF. Intervengono:

Tiziana Borini - Assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona

Andrea Nobili - Garante regionale dei diritti della persona

Italo Tanoni - Presidente regionale Marche per l'UNICEF

ORE 10:30 “Adesso tocca a noi” La parola agli alunni degli Istituti Comprensivi di Ancona Posatora-Piano-Archi e Grazie-Tavernelle.

ORE 15:30 “Imparo chi sono dal modo in cui parli di me e da come ti comporti con me: la relazione come strumento di costruzione dell’identità personale.” Relaziona la Prof.ssa Paola Nicolini - Docente di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Macerata. Incontro per la promozione di una cultura dell'infanzia, rivolto in particolare a genitori, educatori e insegnanti.

“Il diritto dei bambini al movimento: le scuole raccontano i giochi di una volta” I bambini e i ragazzi delle scuole rivivono la bellezza dei giochi che si facevano una volta per la strada e nei cortili sotto casa quando non esistevano i cellulari e internet.

ORE 16:00 “La forza persuasiva delle Web Star”. Incontro spettacolo con Jack Nobile - Artista e Youtuber. Intervengono:

Antonio Mastrovincenzo – Presidente del Consiglio regionale

Andrea Nobili - Garante regionale dei diritti della persona

Tiziana Borini - Assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona

Emma Capogrossi - Assessore alle Politiche Sociali, Igiene e Sanità del Comune di Ancona

Rodolfo Rabboni – Responsabile Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche ASUR Marche – AV2

Paolo Nanni – Comunicatore di Rete Educazione digitale

Consegna della targa premio a Jack Nobile per l'impegno sociale a favore dei ragazzi.

ORE 11: 30 “Le Marche celebrano i trenta anni della Convenzione internazionale per i diritti dell'infanzia dell'ONU”