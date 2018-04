MezzoSangue live: il rapper mascherato sale sul palco del Mamamia

Sabato 21 aprile il Mamamia ospita il concerto di MezzoSangue, l'outsider del rap nostrano. L'artista, noto per indossare il passamontagna, torna con l'album Tree – Roots & Crown, un album (diviso in due cd) in cui mette in mostra le sue abilità nel dare forma a testi elaborati e complessi.

Il concerto ha inizio alle 22.30 e le prevendite sono disponibili sul circuito Ciao Tickets al prezzo di 14.30 euro.