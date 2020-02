Lo spirito del Carnevale arriva a Trecastelli

La città di Trecastelli con l’Unità Pastorale Cinque Pani e due Pesci e l’Azione Cattolica Trecastelli, organizzano sabato 22 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, la Festa di Carnevale per bambini e ragazzi, che si tiene al Centro Polifunzionale in Via Vallisce nella Municipalità di Ripe.

Si tratta di una festa in cui i bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno divertirsi nel segno dello spirito giocoso del Carnevale, per trascorrere un pomeriggio in un’atmosfera allegra e spensierata. Ogni bambino portando qualcosa da casa avrà la possibilità di fare merenda sul posto. La manifestazione è a ingresso libero.