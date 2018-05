Festival bavarese: quattro giorni per gustare birre e cibo tipico

Ad Ancona, al circolo Anspi La casetta, zona baraccola, arriva la quinta edizione del Festival bavarese. Quattro giorni immersi nella birra, nel classico cibo bavarese e accompagnati da tanta musica. Non mancano stand gastronomici con pietanze tipiche bavaresi, dagli spatzle ai weibwurst e, per i più tradizionali, il classico stinco di maiale al forno. Ecco il programma dell'evento ad ingresso libero.



Giovedì 31 Maggio

20.00 Apertura stand gastronomici ed esibizione della scuola di musica Arrigo Gugliormella



Venerdì 1 Giugno

20.00 Apertura stand gastronomici

20.30 Musica Live

Dalle 21.30 Concerti LIVE si esibisce la band Rock Brigade Marche



Sabato 2 Giugno

20.00 Apertura stand gastronomici

20.30 Musica Live

Dalle 21.30 Concerti LIVE si esibisce la band M.A.D Iron Maiden Tribute



Domenica 3 Giugno

20.00 Apertura stand gastronomici

Dalle 20.30 Concerti LIVE si esibisce il gruppo Last Kiss - Pearl Jam Tribute