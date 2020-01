Ketama126: approda al Mamamia il live senza filtri

Parte il 1 febbraio dal club Mamamia di Senigallia il Kety Live Tour 2020 di Ketama126.



Il tour prende il nome dall’ultimo album del rapper e producer romano KETY, uscito lo scorso 18 ottobre per Sony Music e già campione di ascolti. Oltre alla presenza speciale di Franco Califano nella già edita “Cos’è l’amore”, le voci ospiti sono quelle di Fabri Fibra, Tedua, Massimo Pericolo, Generic Animal, Noyz Narcos, Speranza e Franco126. I producer, invece, oltre allo stesso Ketama126, che ha prodotto la musica della maggior parte dei brani, sono Chris Nolan, Drone126, Crookers & Nic Sarno, Nino Brown e Don Joe. Ketama126 è il nuovo fenomeno della scena urban italiana, riconoscibile per la sua attitudine rock e per il suo stile unico che mette insieme un uso diretto del linguaggio e una vena romantica oscura. Il ventisettenne nei suoi brani racconta la sua vita quotidiana senza filtri, nessuna autocensura nei suoi versi: storie notturne, introspezione, vizi e piaceri. L'ingresso costa 20 euro.