102° Giro d'Italia: le due ruote sfrecciano ad Ancona

Sabato 18 maggio l'ottava tappa del Giro d'Italia 2019, Tortoreto Lido-Pesaro, tocca il territorio di Ancona.

I campioni su due ruote passeranno tra le 12.30 e le 14. Il passaggio del Giro avverrà nel percorso SS 16- rotatoria via Albertini- Via Albertini- rotatoria UCI Cinema- via Filonzi- via Bianchi- via Flavia- sottopasso SS 16- Via I° maggio- via Pontelungo/ SS 16- variante SS 16 fino all’uscita del territorio comunale.