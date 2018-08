Note di stelle cadenti: musica e mitologia al parco del conero

Il 10 agosto al via la serata dedicata alle stelle cadenti per eccellenza. Al parco naturale del Monte Conero un evento che prevede una facile escursione per raggiungere uno dei punti più emozionanti del Parco dove seduti o sdraiati comodamente sul prato osserveremo il cielo guidati dal mitico "Astrobardo" Pierluigi Stroppa che nell'occasione ci presenterà in anteprima esclusiva per tutti i partecipanti, il suo racconto inedito dal titolo "Il Conero di Zeus" dove si intrecciano in modo sorprendente la mitologia greca con le leggende del Conero. Ci sono musiche,a sopresa, che scalderanno la magica atmosfera notturna della notte dedicata alle "Stelle cadenti" magistralmente suonate dal magico violino di Camilla Sabbatini e dalle intense note della chitarra di Giovanni Caverni. L'evento si svolgerà nella fantastica ambientazione della Valle del Boranico, una porzione di Parco del Conero sconosciuta ai più. Da Camerano direzione San Germano oltrepassare la frazione, la strettoia con la chiesa proseguire alcune centinaia di metri e ad evidente incrocio girare a sinistra (Via Varano), dopo circa 150 metri, all'incrocio successivo proseguire diritti in discesa dapprima asfaltata e poi sterrato (ben battuato) fino alla fine dove trovere noi ad accogliervi e il parcheggio. Dalla frazione Poggio, imboccare il bivio a destra che conduce a Camerano fino all'incrocio di cui sopra e seguire stesso itinerario



La quota di iscrizione all'evento comprensiva di: escursione guidata con musica e Astrobardo al costo di € 15,00 a partecipante con ritrovo alle ore 20:30. La serata si concluderà con il rientro alle auto verso le ore 24. Lunghezza percorso 1,5 km. Per informazioni: 3356470584 Fabrizio e 3356471228 Maurizio.