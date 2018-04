Le fatine Winx volano in borsa, la Rainbow a Piazza Affari entro maggio

Le magiche fatine Winx si preparano a volare a Piazza Affari. La Rainbow, società di Loreto fondata da Iginio Straffi nel 1995, ha presentato la domanda di ammissione alle contrattazioni delle proprie azioni ordinarie al segmento Star di Borsa Italiana. Come recita il comunicato della società la diffusione delle azioni: «sarà realizzata mediante un collocamento rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero».

Le azioni ordinarie verranno messe in vendita da Straffi e Viacom Holdings Italia che al momento detengono rispettivamente il 70,38% ed il 29,62% del capitale della Rainbow. La società non sarà contendibile con l'offerta che potrebbe allargarsi fino al 40% del capitale totale. La chiusura dell'Ipo à prevista per fine maggio.