Camperisti sotto l'albero, destinazione Marche per un camperista su tre

Un camperista su tre sceglierà le Marche come destinazione per la sua vacanza di Natale. Lo dice l'Associazione produttori caravan e camper che stima oltre 600mila camperisti in Italia in giro per le festività natalizie. Una previsione che premia le mete sciistiche e i borghi. Le Marche figurano con il 33% delle preferenze al secondo posto della classifica delle regioni, dietro la Toscana (36%) e davanti al Piemonte (27%).

«Col patrimonio di cui disponiamo - commenta Simone Niccolai, presidente dell’Apc - e con i tantissimi tesori nascosti del nostro Paese è normale che anche durante le feste natalizie tanti camperisti visitino l’Italia. Del resto è ormai dimostrato che il Turismo in Libertà sia una vera forza trainante della nostra economia. Lo confermano non solo gli ottimi risultati della produzione, delle immatricolazioni e dell’export, ma anche il fatto che ogni anno sono più di 8,4 milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese, generando un fatturato complessivo di 2,9 miliardi di euro, segno che anche la richiesta/offerta turistica del settore è caratterizzata da cifre di assoluto rispetto».