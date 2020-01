Tari 2019, la scadenza per la presentazione della dichiarazione

L'Amministrazione comunale ha ricordato ai cittadini anconetani che il 20 gennaio 2020 scade il termine per la presentazione della dichiarazione TARI. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione TARI coloro che nell’anno 2019 sono divenuti possessori o detentori di locali o aree o coloro che ne hanno cessato l’uso o coloro che abbiano variato quanto precedentemente dichiarato.

La dichiarazione non deve essere ripresentata da chi non ha avuto variazioni nell’anno 2019. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive. La dichiarazione va presentata ad Ancona Entrate Srl utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it e può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;

spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona;

a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Per ulteriori informazioni sulla TARI, tutti gli interessati, potranno rivolgersi al Front-Office della Società Ancona Entrate Srl, in Via dell’Artigianato 4 Ancona, oppure contattare il numero verde 800.551.881.