Volano le offerte nei cieli del web, migrano dalle cassette della posta alla rete internet. E vanno prese al volo.

Certo non è facile su un cielo così vasto, ma proprio per orientarsi nell’immenso spazio web è nato SuperVolantino: una sorta di guida galattica alla migliore offerta.

Realizzato dall’agenzia di web marketing GoDigital, SuperVolantino.it è un portale internet che raccoglie insieme tutti i volantini pubblicati in digitale dalle più grandi catene di supermercati.

Da Tigre a Risparmio Casa, da Penny Market a Panorama, da Todis ad Auchan, da Leroy Merlin a Conad, passando per Esselunga, DPiù, Mondo Convenienza, Game Stop, Flying Tiger, Brico Ok, Unieuro, Trony, Euronics e Lidl, in SuperVolantino ce ne è davvero per tutti i gusti: dai flyer di supermercati come Coop e Maury’s a quelli dei negozi specializzati come Ipercercamica, Bottega Verde, Casa&Co, Bricofer, Ikea e Mediaworld.

L’interesse verso i volantini digitali – spiegano dalla società di marketing – è sempre più alta, e il perché è facile da capire: il volantino digitale è molto più comodo di quello tradizionale (si può tenere nello smartphone e portarselo dietro consultandolo in qualsiasi momento) e molto più ecologico, visto che scongiura lo spreco di carta.

Certo nell’universo di occasioni che si incontra su internet non è facile orientarsi: per questo il portale, oltre a raccogliere i volantini, li organizza suddividendoli per marchi, in modo che l’utente possa essere costantemente aggiornato sulle offerte a cui è più interessato senza dover perdere tempo in lunghe ricerche.

Tutto quello che c’è da fare è iscriversi gratuitamente al sito compilando il modulo o accedendo attraverso il proprio profilo facebook: a quel punto, non resta che dare un’occhiata agli ultimi volantini pubblicati o usare l’apposito pannello per cercare un volantino specifico, un prodotto o una marca. E spiccare il volo nella galassia delle offerte.