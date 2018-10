Le tre aziende anconetane nella top10 dell’innovazione allo Smau

Sono state selezionate tra le 10 start up a più alto contenuto innovativo della provincia di Ancona e avranno un posto da protagoniste allo Smau di Milano, l'evento di riferimento nei settori innovazione e digitale che si terrà dal 23 al 25 ottobre. Sono la Encablist di Ancona, la 3DESIGN LAB di Senigallia e la Tech4Care di Falconara Marittima, tre realtà d’impresa associate alla Confartigianato. La Encablist di Andrea Dini propone una soluzione completa per la gestione dei cavi grazie a un supporto mobile, universale e combinabile, che evita gli intrecci, ottimizza l’ingombro, permette una gestione fluida degli spazi. la 3DESIGN LAB di Alessandro Regni, attiva nel settore 3D e Industrial Design, con scanner 3D, report dimensionali, creazione stampi e prototipazione rapida, è in grado di agire su ogni aspetto della progettazione, dall’idea al prodotto finale.

Tech4Care, il cui presidente è Carlos Chiatti, spin off dell’Università Politecnica delle Marche, opera come centro di ricerca e sviluppo, consulenza e formazione per innovare l’assistenza a persone fragili, non autosufficienti e con malattie croniche. La Confartigianato si dice «orgogliosa del riconoscimento ottenuto da queste aziende, che, vincendo il bando indetto da Regione Marche e Camera di Commercio di Ancona in collaborazione con Smau, sono state selezionate tra le migliori startup emergenti del territorio nel campo della tecnologia e innovazione e saranno presenti all’evento di Milano con un proprio stand. Un risultato che premia anche la capacità di Confartigianato di essere punto di riferimento per le imprese che vogliono innovare, grazie all’importante azione messa in campo in termini di formazione, assistenza, consulenza, anche con un centro permanente dedicato come il Digital innovation hub di Ancona».