Rimborso ai risparmiatori truffati, online il portale

L’11 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attivazione delle procedure di rimborso ai risparmiatori truffati dalle banche. Entro 20 giorni ci si aspettava il lancio della piattaforma per presentare le istanze di indennizzo. Cosa puntualmente avvenuta. È infatti disponibile online sul sito ufficiale di Consap il portale dedicato al fondo di indennizzo dei risparmiatori. Ci spiega i dettagli Paolo Giuliodori, il Deputato 5stelle di Osimo in Commissione Finanze. «Per ora - chiarisce - si tratta di un portale solamente informativo: serve per fornire agli interessati le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda, le regole per gli indennizzi, i requisiti per ottenerli e la documentazione necessaria».

«Le procedure per i rimborsi - specifica il deputato 5stelle - seguiranno la logica del ‘doppio binario’: le persone più in difficoltà, cioè i risparmiatori con reddito sotto i 35mila euro e fino a 100.000 euro di patrimonio mobiliare, beneficeranno di un percorso più snello e semplificato. Gli altri invece dovranno passare attraverso un arbitrato composto da nove membri nominati dal MEF. I risarcimenti, come già noto, per il momento saranno al 30% del valore di acquisto delle azioni, fino a 100mila euro di massimale».

«Ci sono poi le novità introdotte dal Dl Crescita - ricorda il deputato - come la corsia preferenziale per chi chiede indennizzi fino a 50mila euro, che verranno erogati più rapidamente. Abbiamo anche allargato la platea di beneficiari, escludendo dai conteggi per il reddito le prestazioni di previdenza complementare erogate in forma di rendita, mentre le polizze vita non rientreranno in quelli per il patrimonio mobiliare».

Questa quindi è la prima fase. Per passare alla fase 2 manca ancora il decreto attuativo del MEF che fisserà la data di apertura della finestra per le istanze, che dovrà avvenire comunque entro 45 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, quindi entro 25 giorni. «Entro fine luglio - annuncia Giuliodori - sarà pubblicato il decreto attuativo e da quel momento potranno essere presentate le domande. Poi saranno 180 i giorni di tempo a disposizione per l’inoltro. I richiedenti potranno anche controllare in tempo reale lo status di avanzamento della pratica». «Per quanto riguarda invece gli obbligazionisti subordinati, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha reso disponibili online sul suo sito le istruzioni per l'accesso all'indennizzo, che ammonta al 95% del prezzo di acquisto. Ma in questo caso ci sono solo 60 giorni di tempo per presentare la domanda, quindi è necessario fare in fretta».

Ma c’è di più. Giuliodori annuncia anche che sta predisponendo uno sportello di supporto per la presentazione delle istanze di rimborso. «Bisognerà fare tutto online - spiega - e probabilmente molte persone potrebbero incontrare delle difficoltà nel portare avanti correttamente la procedura. Farò tutto il possibile per aiutarle».