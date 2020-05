Lavoro, Industriali Marche: «Non firmiamo il protocollo sulla sicurezza»

«Non possiamo assolutamente firmare un protocollo, evidentemente gia' condiviso con altri fin dalla sua fase iniziale, che ha come obiettivo quello di fare apparire i datori di lavoro come 'criminali'». A dirlo in una nota e' il presidente di Confindustria Marche, Claudio Schiavoni, che questa mattina non partecipera' alla videoconferenza con la Regione e le parti sociali per sottoscrivere il Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Un protocollo a livello nazionale esiste gia', frutto del confronto bilaterale intenso tra le parti sociali e il Governo e prevede che la sua attuazione si faccia in azienda- dice Schiavoni-. La proposta regionale contiene molti punti non coerenti con lo spirito, le linee e le disposizioni previste a livello nazionale. Nonostante questi aspetti siano stati tempestivamente da me segnalati al presidente Ceriscioli sin dalla prima bozza di protocollo, la Regione e' andata avanti nel suo disegno gia' prestabilito, senza tenere in considerazione le nostre posizioni. Evidentemente il nostro parere non interessava in questo caso". Il numero uno degli industriali non intende arretrare. Ce ne faremo una ragione e continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi: dare attuazione al protocollo nelle aziende con il coinvolgimento, quando presenti, delle rappresentanze dei lavoratori -conclude-. Sul rispetto delle misure di sicurezza invito gia' da oggi il governatore a venire con me nelle aziende a vedere quello che stanno facendo».