Accesso al credito, per le pmi fusione Confidicoop-Kuferle

È stato approvato oggi dall’assemblea dei soci di Confidicoop Marche, il confidi intersettoriale che opera per facilitare l’accesso al credito a piccole e medie imprese e cooperative, il progetto di fusione per incorporazione della cooperativa artigiana di garanzia Giordano Kuferle nello stesso Confidicoop. La nuova struttura, che deriva dalla fusione, potrà contare su un patrimonio netto di oltre 30 milioni di euro, un volume attività finanziaria che supera i 220 milioni di euro e un totale garanzia in stock di oltre 150 milioni di euro con finanziamenti garantiti totali che superano i 300 milioni. La base sociale di tutti i settori, cooperativo, agricolo, artigiano, industriale, commercio e servizi è di oltre 6 mila soci, un vero consorzio intersettoriale a disposizione come efficace strumento a tutte le tipologie di imprese. «Sono le prospettive future a rendere Confidicoop Marche, consorzio di garanzia tra i più interessanti nel panorama nazionale, forte della sua leva finanziaria – dice il presidente Giovanni Bernardini -, ben al di sopra della media del circuito bancario, che consente alla struttura come minimo di raddoppiare gli investimenti già in essere».

Confidicoop Marche potrà, infatti, vantare su indici patrimoniali molto elevati, ben al di sopra del settore, con valori superiori al 21% a fronte della media degli indici del circuito bancario che si attestano sul 15%. La forza dell’operazione di fusione non è limitata solo sull’aspetto patrimoniale della nuova struttura ma anche e soprattutto sulla nuova rete di copertura territoriale e al forte rafforzamento dell’intersettorialità. L’operatività di Confidicoop Marche copre parte dell’Abruzzo e, con questa operazione, oltre a coprire in modo capillare le Marche, avrà importanti presidi anche nelle regioni limitrofe del Centro Italia, Umbria, Emilia Romagna, Lazio. «Un’importante operazione di fusione per incorporazione, come questa – afferma Lanfranco Marsigliani, direttore di Confidicoop Marche -, è ovviamente il frutto di grandi professionalità di cui la nuova struttura può disporre, personale tra il più qualificato del settore e in grado di fornire un utile e veloce supporto alle imprese».