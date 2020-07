Imprese nelle Marche, Piattaforma 210: manovra da 210 milioni di euro

ANCONA - Potranno arrivare a 20mila euro i contributi concessi dalla Regione Marche alle imprese florovivaistiche danneggiate dall'emergenza coronavirus. Sono previsti dalla Piattaforma 210: la manovra straordinaria che stanzia 210 milioni di euro di risorse regionali per finanziare 50 misure urgenti destinate a favorire la ripartenza delle Marche post Covid. Accanto a quelli per l'economia, il lavoro e il welfare, sette interventi riguardano i settori dell'agroalimentare.

«Insieme agli imprenditori florovivaistici programmiamo un difficile ritorno alla normalita' che necessita dell'aiuto pubblico- evidenzia in una nota la vicepresidente, Anna Casini, assessore all'Agricoltura-. Sosteniamo un comparto importante dell'economia agricola regionale che ha una forte connotazione territoriale e che quindi incide fortemente sulle dinamiche economiche locali. Stimiamo che sulle circa 900 aziende che operano nelle Marche, almeno 500 hanno avuto danni e potranno tutte accedere ai benefici». L'intervento viene finanziato con 2 milioni di euro. Il contributo regionale, forfettario, oscilla tra mille e ventimila euro, sulla base della perdita di fatturato nel periodo febbraio-maggio 2020. Compensera' la riduzione di liquidita' e le spese necessarie per applicare le norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia. Le domande di contributo -spiega Regione Marche- vanno presentate sulla piattaforma Siar. Oltre la meta' di tutte le aziende florovivaistiche marchigiane risulta ubicata lungo la fascia litoranea delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo, il 16% opera nella provincia di Ancona, il 18% in quella di Macerata e il restante 12% nella provincia di Pesaro e Urbino. Quasi un terzo delle 900 imprese ha un'attivita' specializzata nella produzione di fiori e piante ornamentali.