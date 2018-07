Oscar Giannino e Giulio Sapelli all'assemblea di Confindustria

Un pomeriggio denso quello di lunedì 16 luglio nella sede di Ancona di Confindustria Marche Nord, che ha visto la presenza di oltre 100 aziende convenute per l’Assemblea privata dei soci. E’ stato Pierluigi Bocchini, in qualità di Vice Presidente Delegato della Territoriale di Ancona a presentare ai soci l’attività dell’anno e a coinvolgerli sui nuovi progetti associativi. In particolare Bocchini ha individuato quattro punti fondamentali su cui orienterà il suo mandato: credito – aprendo un confronto con i principali istituti di credito che dimostreranno interesse a collaborare con le imprese associate allo scopo di addivenire ad una cabina di regia per il credito provinciale – infrastrutture – lavorando per accelerare la chiusura dei cantieri aperti come la Quadrilatero e per rilanciare il ruolo dell’aeroporto e dell’interporto - formazione – potenziando il rapporto con l’università, lavorando sulla formazione tecnica e rilanciando il rapporto con Istao - inclusione con l’invito ai Soci a considerare sempre più l’associazione come casa loro. L’assemblea ha rivestito particolare importanza in quanto sono stati eletti i 12 rappresentanti in seno al Consiglio Generale Territoriale (ex Giunta) e tutti i componenti dei Consigli Direttivi dei 5 raggruppamenti di imprese per ambiti territoriali (Comprensorio Anconetano, Comprensorio Fabrianese, Vallesina, Valli Aspio e Musone, Senigallia e le sue Valli). Nelle prossime settimane spetterà proprio ai cinque Direttivi riunirsi e procedere all’elezione dei relativi presidenti. Questi i nomi degli imprenditori eletti in Consiglio Generale: Lorenzo Bagnasco (Best S.p.A.), Luca Busco (During S.p.A.), Federica Capriotti (I.M.E.L.C.A. S.r.l.), Michele Casali (ELI S.r.l.), Claudio Cola (Spm Instrument S.r.l.),Giovanni Fiorini (Fiorini Packaging S.p.A.), Mario Mancini (Isma Color S.r.l.), Armanda Moriconi (Italtorniti S.r.l.), Sara Ripesi (Errebi Grafiche Ripesi S.r.l.), Gilberto Romanini (Simet S.r.l.), Elisa Scarabotti (Togni S.p.A.) e Luca Sorci (Tecnoimpianti S.r.l.).

Il Consiglio Generale territoriale è deputato a stabilire le azioni a breve termine della sede territoriale e a proporre i piani per le azioni a medio e lungo termine; elegge i componenti del Consiglio Generale di Confindustria Marche Nord e ha funzioni propositive relativamente all’elezione del presidente e dei vice presidenti territoriali, nonché dei probiviri e dei revisori di Confindustria Marche Nord. Dopo l’espletamento degli adempimenti statutari, l’assemblea è proseguita con uno stimolante dibattito tra Oscar Giannino e Giulio Sapelli, con la moderazione di Mario Sechi, dal titolo “€uro, Europa e l’Italia dove va?”. Tantissimi i temi affrontati dall’illustre trio che ha coinvolto la platea con interventi forti e appassionati: in primis lo scenario internazionale nel giorno dello storico incontro tra Trump e Putin, poi il difficile ruolo dell’Europa, che deve lottare per non diventare un “vaso di coccio tra i vasi di ferro di Stati Uniti, Cina e Russia”, per poi finire con un messaggio di forte incoraggiamento a tutti gli imprenditori, cuore pulsante dell’economia vera del Paese e delle Marche - fatta di “carne e di sangue” e non solo di numeri - che lottano in uno scenario terribile, di grandissimi cambiamenti ma anche di grandi opportunità. Opinione comune ai tre relatori è che un Paese come il nostro, con un export che sebbene in calo fa invidia agli altri paesi europei, può davvero farcela a uscire da questa fase critica. In altre parole non siamo l’ultima ruota del carro e da bravi italiani, nel momento peggiore, quando la sconfitta è annunciata, riusciremo a rialzare la testa e a vincere la sfida.