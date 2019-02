McDonald's apre e offre lavoro, tappa in città a caccia di candidati

Forse non sarà il lavoro della vita ma in tempi di crisi un'occupazione non si sdegna. E probabilmente saranno in tanti, lunedì 18 febbraio, dalle 10.30, a essere in piazza del Comune dove farà tappa il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture McDonald’s su tutto il territorio italiano.



Per la nuova apertura di Fabriano, McDonald’s è alla ricerca di 30 persone "dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente per le posizioni di Crew, Hostess e Steward" scrivono dai responsabili italiani della multinazionale del cibo fast food. "Durante la giornata - si legge in una nota - verranno effettuati in piazza i colloqui a coloro che hanno superato le prime due fasi di selezioni online. L’evento sarà l’occasione per conoscere le storie e le aspirazioni dei candidati e parlare con i manager locali di McDonald’s".