Apre McDonald’s, al via ai colloqui per assumere nuovi dipendenti: 300 candidati per 30 posti

È arrivato oggi a Fabriano il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale che viene organizzato per le nuove aperture McDonald’s in tutta Italia. Alle ore 10, in Piazza del Comune hanno preso il via i colloqui individuali per le persone che lavoreranno nel nuovo ristorante. Sono oltre 300 i curricula ricevuti per i 30 nuovi posti di lavoro previsti per il ristorante che aprirà a Fabriano. I principali requisiti richiesti ai candidati sono la predisposizione al lavoro in team e al contatto con il cliente.

McItalia Job Tour a Fabriano

Ai colloqui individuali di oggi sono stati convocati oltre 80 candidati che hanno già superato le prime due fasi di selezione online inserendo il proprio cv e rispondendo alle domande di un test sul sito mcdonalds.it. Nel corso della giornata i partecipanti avranno la possibilità di incontrare i dipendenti degli altri ristoranti della zona per farsi raccontare la loro esperienza in azienda. I candidati selezionati saranno inseriti in un percorso di formazione propedeutico alle loro mansioni nel nuovo ristorante.

Lavorare in McDonald’s

Negli ultimi due anni, McDonald’s Italia ha assunto oltre 3mila persone, la maggior parte dei quali nella fascia d’età 18 e 24 anni. Nei 580 ristoranti McDonald's in tutta Italia lavorano oltre 23mila dipendenti che servono ogni giorno quasi 1 milione di clienti. Le donne sono il 62% dei dipendenti totali e le direttrici rappresentano il 50% degli store manager. L'età media dei dipendenti è di 31 anni e ben il 55% di essi ha un’età inferiore ai 29 anni. I lavoratori studenti sono il 32%. Il 92% dei dipendenti McDonald's è assunto con una forma contrattuale stabile. Attraverso la formazione chiunque può arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità a livello nazionale e internazionale. Studenti al primo impiego o mamme lavoratrici, cittadini stranieri o lavoratori in cerca di nuove sfide, a tutti sono offerte le medesime opportunità e gli stessi strumenti organizzativi, formativi e professionali.