Le Marche a Mosca per “Obuv Mir Kozi”: la rassegna dedicata a calzatura e pelletteria

Si svolgerà, dal 21 al 24 ottobre, presso l’Expocenter di Mosca, “Obuv Mir Kozi” la più importante rassegna, in Russia, dedicata alla calzatura e articoli di pelletteria. Un importante palcoscenico per le produzioni di medio-alto livello, dove saranno presentate le collezioni primavera/estate 2020. Alla rassegna, che si rivolge, in particolare ai mercati di Russia, Bielorussia, Kazakistan e Ucraina, parteciperanno circa 160 espositori di cui 120 italiani.

La Regione Marche, in compartecipazione con la Camera di Commercio delle Marche, sarà presente alla manifestazione con una collettiva di 40 imprese produttrici marchigiane. “Nonostante la crisi perdurante e le difficoltà che stanno incontrando i nostri imprenditori, il mercato russo, di settore, resta un riferimento importante e irrinunciabile per il distretto calzaturiero marchigiano - evidenzia l’assessora alle Attività produttive, Manuela Bora - Dopo il Micam di Milano, Obuv rappresenta un appuntamento fondamentale per consolidare le relazioni commerciali e avviare nuovi contatti, al quale le nostre aziende non possono rinunciare”. L'ultima edizione di “Obuv Mir Kozi” (con la presentazione delle collezioni autunno/inverno 2019/2020), svoltasi dal 19 al 22 marzo scorso, si è conclusa con affluenza di oltre 7.000 di operatori commerciali in visita nei quattro giorni di fiera: professionisti in rappresentanza di società di grossisti, agenti, distributori, catene di negozi e boutique, provenienti da tutte le regioni della Federazione Russa (dalla Bielorussia, dall'Ucraina, dal Kazakistan e dall'Armenia).