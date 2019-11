E' un colosso del bricolage e fai-da-te, ad Ancona arriva Leroy Merlin: 100 assunzioni

Arriva ad Ancona Leroy Merlin, il megastore del bricolage e dell’edilizia sbarca alla Baraccola. Il nuovo colosso troverà casa in via Zingaretti, dove il Comune ha modificato il piano delle alienazioni inserendo nuovi usi commerciali, artigianali e servizi in tre lotti dove fino ad oggi non era stato costruito nulla.

Leroy Merlin potrebbe aprire già nei prossimi 12 mesi e le prime operazioni cantieristiche sono già state avviate. Dunque la Baraccola, il quartiere industriale di Ancona, si conferma sempre di più zona di commercio, tra dettagli e ingrosso, come anche l’area dove trovano spazio le grandi catene della ristorazione dei fast food. Ma Leroy Merlin sarà anche un’occasione dal punto di vista dell’occupazione visto che si appresta ad assumere circa 100 dipendenti del territorio dorico.