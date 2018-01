Scadenza Isee, la guida: ecco come fare domanda

Il prossimo 15 gennaio termina la validità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) ovvero il modello da compilare per avere diritto a servizi pubblici e tariffe agevolate a seconda del proprio reddito.

Ma cos'è la Dichiarazione Sostitutiva Unica? "La DSU - si legge sul sito dell'istituto di previdenza - è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare, e può essere presentata a uno dei seguenti soggetti: all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata, al comune, a un Centro di Assistenza Fiscale, online all’INPS"

Calcolo Isee, come presentare la DSU

La Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Isee può essere presentata:

- all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;

- al comune;

- a un Centro di Assistenza Fiscale;

- online all’INPS.

L'Inps spiega che i dati contenuti nella certificazione sono "in parte autodichiarati" e "in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF)".

Isee, ecco tutti i vantaggi

Eccone i principali servizi a cui si può accedere tramite l'ISEE:

- servizi socio sanitari domiciliari;

- servizi socio sanitari diurni, residenziali;

- assegno per il nucleo familiare;

- assegno di maternità e “Bonus bebè“;

- asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia;

- mense scolastiche;

- prestazioni del diritto allo studio universitario;

- agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (luce,telefono,gas);

- altre prestazioni economiche assistenziali;

- prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio…);

- agevolazioni per tasse universitarie.

