Confartgianato, Ancona capoluogo delle imprese under 35: ecco i numeri nelle Marche

Nelle Marche sono 13.497 le imprese under 35, 3.682 ad Ancona, 3.415 a Macerata, 2.794 a Pesaro e Urbino, 1.927 ad Ascoli Piceno, 1.679 a Fermo. "Un segmento importante della nostra imprenditoria che racchiude in sé tutte le espressioni del miglior artigianato che coniuga l’arte con il saper fare" ha detto il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino Luca Corinaldesi. Corinaldesi ha partecipato all'Assemblea Nazionale GiovaniImprenditori di Confartigianato a Roma, un meeting per definire le tematiche e le attività che vedranno impegnato il gruppo la cui finalità è favorire su tutto il territorio lo sviluppo dell’imprenditorialità under 35. "Molteplici gli obiettivi che i Giovani Imprenditori di Confartigianato si propongono- ha ribadito Corinaldesi-tra questi promuovere e sostenere azioni di formazione imprenditoriale, manageriale e culturale, l’innovazione tecnologica, costruire nuove opportunità di occupazione attraverso uno stretto collegamento tra i percorsi di istruzione, formazione e informazione ed il mercato del lavoro".