Gin biologico, il prodotto "made in Conero" dei cugini dorici e arriva l'ordinazione di Uliassi

NUMANA - Con un piede nel mondo del beverage, due mani alla tastiera di un piano bar e il cuore che batte per il parco del Conero: così due ragazzi numanesi di 27 anni, Loris Spinsante e Santinelli Lorenzo, cugini con un grande amore per il mondo del vino, hanno deciso di unire i loro talenti e di buttarsi in questa avventura dal sapore aromatico realizzando il primo gin del Conero, prodotto interamente con il corbezzolo locale, il ginepro rosso e altre bacche locali.

Loris nella vita fa il bartender ed è un artista di piano bar, mentre Lorenzo è un aspirante sommelier. La loro passione li ha spinti così lontano da voler realizzare un distillato tutto loro: nasce così l'idea di creare il primo gin fatto con i prodotti del Conero. Un distillato ecocompatibile, realizzato in una piccola quantità. «Stiamo uscendo con le prime seicento bottiglie - spiega Loris - Inizialmente l'emergenza Coronavirus ci ha bloccati, sono saltate delle presentazioni, ma ora ci siamo: il 20 aprile avremo la nostra prima uscita e partiremo ufficialmente. Abbiamo puntato tutto sulla qualità e non sulla quantità. L'idea è quella di valorizzare attraverso il nostro gin anche il bellissimo territorio del Conero. Raccogliamo il prodotto locale, rispettando sempre le regole del Parco e realizzando un prodotto ecosostenibile».

I due giovani hanno trovato i contatti giusti tra cui anche un celebre ristorante stellato che ha deciso di comprare il suo gin: «Il grande chef Mauro Uliassi ha apprezzato il nostro prodotto - spiega Loris - e ha deciso di inserirlo nella sua carta. Siamo molto orgogliosi di questo, è il nostro più grande traguardo. Inoltre il nostro gin è piaciuto molto anche ad Alberto Compagnucci, maestro sommelier Ais Marche, e numero uno nel suo campo». Sulla pagina Facebook e Instagram si possono vedere le varie fasi dell'imbottigliamento e le foto di come viene fatto questo distillato dai colori ambrati. «Ogni bottiglia - prosegue il produttore contiene 50 centilitri di prodotto e costa 39 euro». Un buon rapporto qualità prezzo per un prodotto di nicchia. «E in effetti - conclude il bartender - gli ordini stanno arrivando sempre più copiosi e alcuni clienti hanno richiesto anche diversi cartoni di prodotto. Crediamo moltissimo in questo prodotto, spero che anche i nostri clienti facciano lo stesso».