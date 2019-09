Le grotte di Frasassi fanno il pieno di turisti: agosto boom da oltre 76 mila ingressi

Il dato è ancora più significativo perché si accompagna alle positive performances dei mesi precedenti, in particolare di aprile. Un trend che lascia ben sperare anche per l'autunno in arrivo.

Dunque il 2019 potrebbe essere incorniciato come uno dei migliori risultati degli ultimi anni, addirittura superiore ad uno straordinario 2016 che fece segnare alle Grotte di Frasassi un sensibile incremento di visitatori.

«Numeri importanti che parlano di un comprensorio in crescita e un trend invertito - dichiara il Vicepresidente del Consorzio Frasassi, Lorenzo Burzacca - Genga e Frasassi appartengono ad un territorio che non deve conoscere battute d’arresto. Da parte nostra nonostante siamo solo agli inizi, continueremo le politiche di promozione arricchita dalla rete e sinergia con il territorio per incentivare i visitatori, italiani e stranieri, a venire per fermarsi per più giorni scoprendo oltre i tesori famosi anche quelli meno noti».

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Frasassi, nell'esprimere la propria soddisfazione per i traguardi raggiunti, rivolge un sentito ringraziamento a tutto il personale impiegato nei vari ruoli che, con spirito di abnegazione e professionalità, ha permesso un regolare ed apprezzato svolgimento delle attività di accoglienza e di accompagnamento, anche nelle giornate di maggiore affluenza, come dimostrano le numerose recensioni pubblicate sui siti web di settore.