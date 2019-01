Garofoli festaggia 50 anni: l'evento è dedicato a coloro che hanno fatto la storia dell'azienda

“Ho guidato per 50 anni il cammino dell’azienda con entusiasmo, affiancato dalla mia famiglia, con i miei quattro figli ai vertici del Gruppo, mettendoci tutta la passione che potevo. Ho guardato sempre al futuro, senza volgere lo sguardo al passato. E mi sono accorto che pensando al futuro ho fatto la storia!”

Così inizia il racconto dei 50 anni della storia di Garofoli, narrata dallo stesso fondatore Fernando Garofoli.

L’evento, ha avuto luogo presso la sede storica dell’azienda a Castelfidardo (AN), che ha accolto più di 1000 ospiti, dando ufficialmente inizio a un intero anno di celebrazioni.

A fare da filo conduttore - a partire dall’invito, passando per l’allestimento - l’immagine della sezione di un albero: anelli che si susseguono per segnare il passaggio del tempo su una materia viva, in evoluzione, la stessa materia con cui l’azienda è diventata la grande realtà di oggi. Tutte le attività dell’evento hanno ripreso proprio la metafora dell’albero come sintesi dei valori di Garofoli: le radici (la storia), il tronco (i dipendenti), la corteccia (i partner come rivenditori e distributori), i germogli (la formazione).

Nel corso della serata sono stati premiati i dipendenti e i fornitori storici ed è stato presentato il video-manifesto nel quale Fernando Garofoli ha voluto esprimere i valori in cui crede da sempre. Valori che costituiscono gli elementi fondanti di una storia imprenditoriale di grande successo, quali la cultura del lavoro e dell’istruzione, il rispetto per l’ambiente, l’attenzione ai temi sociali e il legame con la comunità e col territorio.

L’evento ha avuto luogo all’interno della prima fabbrica Garofoli, una location dal sapore storico, che per l’occasione è stata ristrutturata e allestita con una serie di installazioni temporanee. Ad introdurre gli ospiti l’installazione artistica “We are Garofoli”, appositamente creata per la proiezione dei ritratti fotografici di tutti i dipendenti, testimonianza tangibile della gratitudine della famiglia Garofoli nei confronti dei suoi collaboratori.

MUSEO “RADICI GAROFOLI”

La fabbrica è stata scelta anche quale location del Museo “Radici Garofoli ”. L’anniversario è stato quindi l’occasione ideale per l’inaugurazione di questo spazio espositivo nel quale vengono raccontate le radici storiche dell’azienda e condivise testimonianze importanti per comprendere l’evoluzione del gruppo.

Un museo d'impresa che rende tangibile il percorso fatto nel tempo, grazie all'esposizione dei primi macchinari, delle collezioni più rappresentative, delle campagne di Advertising tratte dall’archivio iconografico aziendale.

Oggetti, immagini e ricordi sono protagonisti di questo luogo che punta a far rivivere al visitatore quel percorso personale e professionale che, ramificandosi in questi 50 anni, ha contribuito a creare un patrimonio di competenze per l’intero settore.

Il museo vuole essere una testimonianza allargata a tutti, strumento di informazione e ispirazione per personale interno, rivenditori, architetti, clienti e cittadini privati, che potranno visitare il museo nelle date comunicate sui canali social dell’azienda.

NUOVO HEADQUARTER

In occasione dell’evento è stata preannunciata l’inaugurazione del nuovo headquarter aziendale, progettato dall’architetto Enzo Eusebi per rispondere alle esigenze organizzative e di immagine di un gruppo che punta a consolidare la propria leadership. La struttura nasce dall’integrazione di natura e tecnologia, espressione della volontà dell’azienda di unire sempre il rispetto per il legno e le materie prime allo sviluppo innovativo dei processi. Il concept del progetto si basa sull’idea dell’albero, rappresentato da un tronco stilizzato in metallo, colonne centrali del blocco principale, dentro il quale pulsa il cuore dell’azienda, ovvero l’amore per il legno, materia prima nobile e viva.

GAROFOLI EXCELLENCE ACADEMY

L’attenzione ai temi e all’importanza della formazione e della crescita di cultura professionale sono elemento costitutivo del DNA aziendale. È per questa ragione che nel programma di celebrazione l’azienda ha desiderato raccontare il progetto dell’Academy, che ospiterà attività formative avanzate, dedicate a partner, installatori, architetti e progettisti, e in futuro promuoverà progetti dedicati ai giovani che vorranno sviluppare e consolidare il proprio percorso professionale all’interno di questo settore.