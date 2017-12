Fisco, il 2018 inizia male: «Stangata da 952 euro a famiglia»

Il 2018 non è ancora iniziato, ma il benvenuto non dovrebbe essere dei migliori, almeno dal punto di vista economico. Secondo Elio Lannutti dell'associazione per i consumatori Adusbef, nel nuovo anno arriverà una nuova stangata da 952 euro a famiglia.

“Mentre, secondo le ultime stime Istat, cresce il rischio povertà o esclusione sociale, con la popolazione esposta a rischio pari a 18.136.663 individui – superiore di 5.255.000 unità rispetto al target UE previsto, una disuguaglianza dei redditi maggiore rispetto alla media dei Paesi europei, si profilano ulteriori salassi per le tasche dei cittadini dal 1 gennaio 2018, stimati da Adusbef in 952 euro a famiglia”.

In una nota ufficiale riportata dall'agenzia Dire, Lannutti espone la situazione: “Dalle bollette della luce, destinate ad aumentare, come segnalato al Governo e dall’Autorità per l’energia per 22 milioni di famiglie dal 1 gennaio 2018, in previsione del processo di riforma delle tariffe, che penalizza gli utenti con minori consumi, specie se residenti, quantificati in 22 milioni di abitazioni su 29 totali, quindi con un potenziale impatto redistributivo tutt’altro che irrilevante, al gas, ai pedaggi autostradali, alle assicurazioni, ai servizi bancari, al caro assicurazioni, alla spesa alimentare, ai ticket sanitari, ai trasporti, servizi idrici, alla tassa sui rifiuti”.