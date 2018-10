Fatturazione elettronica: un passaggio epocale per le aziende

A poco più di due mesi dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica, un vero passaggio epocale per le aziende, gli imprenditori di Pesaro e Ancona hanno partecipato ad un seminario formativo organizzato da Confindustria Marche Nord nelle sue due sedi territoriali. Sono stati oltre 300 gli imprenditori presenti, a conferma dell’attenzione verso un una vera e propria rivoluzione copernicana che modificherà alla radice procedure amministrative che venivano perpetrate da decenni. Dal prossimo primo gennaio infatti, l’emissione della fattura in formato elettronico diventerà obbligatoria per tutte le aziende ed è assolutamente necessario non farsi trovare impreparati.

Moderatore dei due convegni è stato Cristiano dell’Oste, giornalista de Il sole 24 ore, e i relatori Pierpaolo Ceroli, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista de Il sole 24 ore; Luisa Miletta, Dottoressa Commercialista e collaboratrice de Il sole 24 ore; Mario Cavallaro, Avvocato Cassazionista e Pubblicista de Il sole 24 ore. Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori incontri di approfondimento, anche nell’intento di monitorare gli sviluppi normativi che inevitabilmente ci saranno.