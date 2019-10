Evento Facciamo31, tra gli altri presenti manager di Coca Cola, Jaguar e Ferrero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Oltre 900, gli imprenditori all’evento Facciamo31 con i Manager di Coca Cola, Jaguar Land Rover, Ferrero ed Elica. Di sicuro, tra gli eventi più importanti dell’anno in ambito imprenditoriale. Questo, ad una settimana dalla data, il 25 Ottobre 2019, l’esito che ci si attende dal #Seminario2019 Facciamo31. Circa 900 gli imprenditori che hanno richiesto di partecipazione all’evento di Alta Formazione che porterà nelle Marche, 7 Top Manager e professionisti delle più importanti realtà imprenditoriali e scientifiche al mondo, attorno al tema dei “Clienti”. Nonostante le numerose richieste saranno in 600 gli imprenditori che avranno l’opportunità di essere presenti nella sala conferenze più grande della Regione, quella dell’Hotel Baia Flaminia di Pesaro. Un evento esclusivo quindi, in cui verranno discusse e condivise le più efficaci modalità di gestione del clienti, dal punto di vista operativo, con le esperienze di professionisti delle più competitive realtà industriali e multinazionali del mondo e punto di vista scientifico e psicologico da due neuroscienziati di fama internazionale. Una giornata “ossigenante” per la nostra economia, che segna, da una parte, la direzione intrapresa dalle imprese italiane, che ritengono l’Alta Formazione ed il continuo aggiornamento, due driver fondamentali per lo sviluppo dei propri business e dall’altra, il ruolo significativo che sta assumendo la regione Marche, territorio estremamente fertile dal punto di vista artigianale ed industriale per numerose aziende nazionali ed internazionali. “Un grandissimo privilegio” afferma il Dr. Lorenzo Braconi "poter offrire, in maniera del tutto gratuita, un evento formativo di questo livello alle imprese del nostro Paese”, aggiunge l’Amministratore Delegato di Facciamo31, Società di Consulenza che da anni opera, mediante l’Alta Formazione, per rendere le aziende e gli imprenditori sempre più competitivi nel mercato. https://iclienti.eventbrite.it/