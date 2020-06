Confartigianato Marche, crolla l'export manifatturiero: nel primo trimestre -9,5%

ANCONA - Crolla l'export manifatturiero delle Marche. Le esportazioni manifatturiere, che rappresentano il 97,9% dell'export regionale complessivo, nel primo trimestre 2020 ammontano a 2,7 miliardi di euro: 283,6 milioni di euro in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 pari ad un -9,5%. È quanto si evince dall'elaborazione dei dati Istat odierni da parte dell'Ufficio studi di Confartigianato Marche. Si tratta di un performance peggiore rispetto alla media nazionale che registra un -2%. Anche considerando tutto l'export regionale, e non solo quello manifatturiero, si registra un -9,5% a fronte di un -1,9% in Italia. «Nel primo trimestre 2020 l'export dei prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici e' cresciuto del 48,5% rispetto al primo trimestre 2019, pari a 171,7 milioni di euro in piu'- spiega in una nota il presidente di Confartigianato Imprese Marche, Giuseppe Mazzarella-. Al netto dell'export di farmaci, legato principalmente a scambi intrasocietari, la diminuzione dell'export manifatturiero delle Marche sarebbe ancora piu' intensa e pari ad un -17,3%. Di contro, diminuzione particolarmente intensa dell'export di 'Altri mezzi di trasporto' pari ad un -94,1%, 203,8 milioni di euro in meno».

Tra i principali comparti si registra una netta diminuzione delle apparecchiature elettriche (-23,1%), pelle (-17,1%), abbigliamento (-16,2%), tessile (-18,6%), prodotti in metallo (-12%), metallurgico (-10,4%). Segno piu' invece per mobili (+1,4%), computer e ottica (+6,2%) e alimentari (+10%). "Questi dati sono comunque inevitabilmente condizionati dagli effetti economici che l'emergenza Covid-19 ha avuto sull'export nel mese di marzo- conclude Mazzarella-. Tale mese e' stato caratterizzato da un mutamento repentino e drastico del contesto sociale ed economico rispetto a febbraio. È ovvio che questo ha impattato sulle dinamiche del commercio estero, determinandone cadute violente, ma quello che sara' l'effetto complessivo sara' visibile soltanto nel tempo. Temiamo che la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, anche di molto".