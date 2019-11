Export dei Distretti delle Marche: continua il trend negativo

Continua il momento negativo per l’export dei Distretti industriali delle Marche che nel secondo trimestre dell’anno fa segnare una variazione negativa dell’8,8%, con un primo semestre 2019 che complessivamente si è chiuso con un calo del -6,1%. Un risultato peggiore rispetto sia al totale dei Distretti industriali italiani (+3%), sia al manifatturiero regionale (+1,7%), che cresce grazie alla cantieristica. Questo quanto emerge dal Monitor dei Distretti industriali delle Marche, curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

Nessun distretto registra risultati positivi nel secondo trimestre e solo uno riesce a mantenersi positivo nel dato complessivo del primo semestre 2019: il Cartario di Fabriano (rispettivamente –2,1% e +5,8%). Andamento negativo per tutti i distretti marchigiani, a partire dal principale della regione, le Calzature di Fermo (-8,8 la variazione tendenziale), penalizzato dal calo subìto in Russia, Germania e Francia. Scendono anche le altre aree distrettuali della moda, come la Pelletteria di Tolentino (-8,5%), la Jeans valley del Montefeltro (-24,4%) e l’Abbigliamento (-13,1%). Secondo trimestre 2019 negativo anche per il Sistema casa, in particolare per le Cucine di Pesaro (-11%) e le Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano (-3,1%).

In arretramento anche le Macchine utensili e per il legno di Pesaro (-15,1%), e, in maniera molto più lieve, gli Strumenti musicali di Castelfidardo (-0,4%). “Anche da quest’ultima rilevazione si evince il perdurare del trend evidenziatosi già da diversi trimestri. Pur con casi specifici di eccellenza nel complesso anche le aziende marchigiane non sono immuni dalle tensioni commerciali internazionali, come nel caso emblematico del mercato russo – spiega Tito Nocentini, direttore regionale di Intesa Sanpaolo –. Quel che è certo è che l’export è un asset irrinunciabile per le nostre imprese, per questo il nostro Gruppo è in prima linea nel sostenerle anche su questo fronte. Nei primi sei mesi del 2019 Intesa Sanpaolo ha erogato alle imprese delle Marche 185 milioni di nuovo credito. Allo scorso aprile, in regione, avevamo aderito al nostro Programma Filiere, che consente appunto alle piccole imprese di ottenere un migliore e più conveniente accesso al credito, 15 aziende capofila con circa 1.800 dipendenti, 350 imprese fornitrici e un giro d’affari complessivo di 1,7 miliardi di euro”.

Il trend sfavorevole è determinato sia dai mercati emergenti (-10,9%), sia dai mercati maturi (-7,3%). In evidenza i cali registrati in Russia (-21%, dovuti prevalentemente alle Calzature di Fermo), in Turchia, in Oman e in Algeria, non compensati dalla buona crescita in Cina e in Indonesia. Nei mercati maturi si è registrata una riduzione dei valori esportati in Svizzera e in Francia, non compensati dai progressi sviluppati negli Stati Uniti e in Giappone.