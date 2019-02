della Rocca Gioielli - I prezzi dei Rolex GMT-Master su cui investire

Il GMT-Master è un Rolex dal valore in continuo aumento negli anni, sin dalla sua prima presentazione al pubblico. È nato come orologio estremamente innovativo: “Fu la compagnia aerea Pan Am Airlines a chiedere a Rolex di sviluppare un orologio che consentisse ai suoi piloti di conoscere in contemporanea l’ora del luogo di partenza e l’ora del luogo d’arrivo per mitigare il jet-lag causato dai voli intercontinentali. Il modello nacque dunque nel 1955 con una sfera aggiuntiva che compie un giro completo in 24h indicando il secondo orario su una ghiera graduata da 0 a 24. La ghiera ruota a seconda del fuso che si desidera visualizzare, mentre la lunetta bicolore permette di distinguere le ore diurne da quelle notturne”.

I prezzi dei Rolex GMT-Master usati possono partire da 7.000 euro e raddoppiare, triplicare o decuplicare il proprio valore nel corso degli anni. Il prezzo dei singoli orologi, però, dipende molto dalla rarità e dal prestigio delle diverse referenze. Spiega l’esperto: “Alcuni GMT-Master ref. 1675, prodotti indicativamente intorno al 1964, costituiscono veri e propri affari per i collezionisti: alcuni di questi orologi, infatti, sono dotati di un quadrante senza anello della minuteria, con un trattino argentato posizionato sotto la grafica del quadrante, definito underline. La loro produzione è stata estremamente limitata nel tempo, dunque ne esistono pochissimi esemplari: questa caratteristica li rende orologi di grande valore, destinati ad averne sempre più con il passare degli anni”. Il record assoluto per i prezzi di questo Rolex è stato stabilito nel 2016, durante un’asta di Phillips: l’esemplare venduto ha raggiunto il prezzo di 300.000 euro.

Tuttavia, anche i GMT-Master più recenti possono avere un valore importante e risultare ottimi investimenti: “Nell’81 Rolex ha presentato la ref. 16750, un orologio senza particolari differenze estetiche rispetto ai precedenti. Questa referenza, però, a metà anni ’80 diventa oggetto di una importante novità, adottando un moderno quadrante lucido con indici a “bicchierini”. È un Rolex particolare, poiché costituisce un affascinante anello di congiunzione tra passato e presente: è infatti l’ultimo modello a mantenere il vetro in plexiglass, mentre i successivi adottano il vetro zaffiro”.

I prezzi dei Rolex GMT-Master e, soprattutto, il prestigio di questo modello è destinato a crescere ulteriormente in breve tempo, dal momento che il brand ha saputo recentemente attrarre l’attenzione su una sua nuova variante, come racconta il CEO di della Rocca Gioielli: “Alla Fiera di Basilea 2018 Rolex ha presentato il nuovo GMT-Master II. La principale novità è che per la prima volta la lunetta con disco Cerachrom graduato bicolore in ceramica rossa e blu è proposta nel modello in acciaio Oystersteel con bracciale Jubilé. La presentazione ufficiale di questo nuovo GMT-Master influenza anche l’attenzione nei confronti delle precedenti versioni, contribuendo a far crescere il valore e i prezzi dei Rolex usati prodotti dal primo anno di lancio fino ad oggi”.

della Rocca Gioielli può rilasciare certificati di originalità e autenticità su tutti i prodotti venduti ed eseguire la valutazione di qualsiasi Rolex usato od orologio vintage.

