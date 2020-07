DL Rilancio, Cna: «Bene l'ampliamento delle attività dei Confidi»

ANCONA - CNA ha espresso soddisfazione per l'approvazione, nell'ambito della conversione del decreto Rilancio, di un emendamento volto ad ampliare il perimetro di attività dei Confidi. «Da sempre al fianco delle imprese - si legge in una nota di Cna - i Confidi, perseguendo una logica di mutualità e di prossimità, hanno una conoscenza diretta del tessuto produttivo e grazie a specifiche competenze e professionalità rappresentano un punto di riferimento nodale per le imprese, soprattutto quelle più piccole, il vero valore aggiunto della nostra economia».

«Siamo molto soddisfatti di questo provvedimento -sottolinea Maurizio Paradisi, Presidente CNA Territoriale di Ancona e primo presidente del confidi unico delle Marche-. Uni.Co. garantisce le imprese sostenendo le opportunità di questa fase complessa dell'economia mondiale, ascoltando le loro diverse esigenze. La straordinarietà di questa realtà è che garantiamo con successo che le opportunità non accadano per caso, bensì siano il frutto di percorsi che guardano al futuro. Ed ora, con questa possibilità in più concessa dal Governo, avremo più forza per le imprese La novità introdotta consentirà ai Confidi vigilati da Banca d'Italia di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma superando il vincolo della "residualità", e contribuire così a superare le difficoltà di accesso al credito di artigiani, micro e piccole imprese. Viene così potenziata ulteriormente l'operatività dei Confidi, ad implementazione dell'attività di garanzia, consentendo così di valorizzare le funzioni di assistenza e consulenza finanziaria che da sempre questi soggetti mettono a disposizione delle imprese, per migliorarne l'equilibrio finanziario e facilitarne il rapporto con il sistema bancario».