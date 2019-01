Un corso di scrittura che porta alla luce il talento e stimola la creatività

Torna "Scrivere e pubblicare racconti", il corso di scrittura dell'agenzia letteraria Scriptorama che conduce dall'Abc fino alla pubblicazione nazionale. Le iscrizioni sono aperte per le sedi di Jesi e Civitanova Marche, dove le lezioni in classe prenderanno il via rispettivamente il 5 e il 6 febbraio. Con i docenti – gli scrittori Vittorio Graziosi, Maximiliano Cimatti e l'editor e agente letterario Luca Pantanetti – i partecipanti esploreranno le tecniche e sveleranno i segreti per scrivere racconti. Il corso è ideale anche per chi non ha mai scritto prima, mentre chi già pratica la scrittura scoprirà un nuovo modo di guardare alla propria passione e trovare la chiave per raggiungere grandi traguardi. Si tratta di un percorso completo attraverso le migliori pratiche di scrittura, con momenti di confronto, tutoring personalizzato, laboratori pratici. A completare l'offerta anche un manuale gratuito e una newsletter professionale con focus, casi-studio e i consigli degli esperti.

«Da dieci anni lavoriamo con gli esordienti per portare alla luce i loro talenti – racconta Luca Pantanetti di Scriptorama – e sappiamo che tutti nascondono in sé una storia importante, sia essa autobiografica o parto della propria fantasia. Con il corso ci piace lasciarci stupire dalle capacità dei partecipanti, e avviare con loro un percorso che li porterà a raccontarsi attraverso la scrittura. Garantiamo la prima pubblicazione nella nostra serie antologica, e vogliamo che si tratti di un punto d'inizio di una carriera». Sedi dei corsi, programma e modalità di iscrizione su www.scriptorama.it e al numero 349.2625590. Posti limitati.