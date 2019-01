Diventare bagnino con buone possibilità di un contratto di lavoro, partono i corsi 2019

Sta per iniziare il corso per diventare bagnini organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto con sede Ancona. Il corso inizierà con una parte per la piscina della durata di circa due mesi, che comprende anche la certificazione di Esecutore BLS-D, sempre più richiesta per lavorare negli impianti sportivi. La successiva parte del corso sarà inerente il mare e sarà affrontata nel mese di aprile 2019.

Stando a quanto fa sapere le FIN, "l’andamento delle ultime stagioni estive evidenzia che chi vorrà lavorare la prossima estate offrendo ampia disponibilità oraria avrà ottime probabilità di ottenere un contratto di lavoro sul nostro litorale". Anche perché il titolo FIN è l'unico riconosciuto nelle piscine che tutto l'anno promuovono l'attività acquatica organizzata dalla federazione e offre punteggio aggiuntivo per la partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle forze armate. Dunque il corso per diventare assistente bagnanti avrà inizio a febbraio. Per iscriversi http://www.guardiaspiagge.it.